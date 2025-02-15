شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يطالب بتشكيل "قوات مسلحة أوروبية".. لهذه الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

حلف شمال الأطلسي

دونالد ترامب

الدمام - شريف احمد - حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من استعدادات عسكرية روسية لخوض مزيد من المواجهات المحتملة، مضيفا أن الوقت قد حان لتشكيل" قوات مسلحة أوروبية".وقال زيلينسكي أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، اليوم السبت، إن أوكرانيا لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن القيادة في موسكو تعتزم نقل جنود إلى حليفتها بيلاروس هذا الصيف، مشيرا أيضا إلى مواصلة تسليح القوات الروسية وتجنيد جنود إضافيين.وذكر أن الانتشار الروسي في بيلاروس سيجرى إعلانه على أنه مناورة عسكرية، مضيفا في المقابل أنه بهذه الطريقة تم أيضا الإعداد لغزو أوكرانيا قبل ثلاث سنوات، وأنه من غير الواضح إلى من ستوجه هذه القوات.وأضاف زيلينسكي: "تقع بيلاروس على حدود ثلاث دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي، لقد أصبحت ركيزة أساسية للعمليات العسكرية الروسية"، مشيرا إلى أنظمة صواريخ روسية بعيدة المدى ونشر أسلحة نووية هناك.ودعا الرئيس الأوكراني شركاء بلاده الغربيين إلى التفكير في ما يجب فعله قبل الهجوم المحتمل التالي، قائلاً إن أوروبا يجب أن تشكل مستقبلها بنفسها في ضوء التهديد الروسي وضعف الالتزام الأمريكي.وأضاف: "أوروبا بحاجة إلى قواتها المسلحة الخاصة بها، وهذه المنظومة لا ينبغي أن تحل محل حلف شمال الأطلسي (الناتو)".وذكر زيلينسكي أن نائب الرئيس الأمريكي جي .دي. فانس أوضح أمس الجمعة أن عقودا من العلاقات القديمة بين أوروبا وأميركا تقترب من نهايتها.وحذر قائلا: "من الآن فصاعدا ستكون الأمور مختلفة ويجب على أوروبا الاستعداد لذلك"، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تقليص المساهمة الأمريكية في الدفاع عن أوروبا.وأكد الرئيس الأوكراني على ضرورة أن تكون أوروبا قوية، لأنه ليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة للقارة كسوق مبيعات فقط أم كشريك تحالفي أيضا.