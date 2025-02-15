شكرا لقرائتكم خبر عن على عمق 17 كيلو.. زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب إسلام آباد في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

زلزال في باكستان

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر العاصمة الباكستانية إسلام آباد والمناطق المحيطة بها.وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في إسلام آباد، أن مركز الزلزال كان على عمق 17 كيلومترًا، وعلى بُعد 8 كيلومترات من مدينة راولبندي الملاصقة للعاصمة إسلام آباد.وشعر بهزة الزلزال سكان مدينتي إسلام آباد وراولبندي والمناطق المحيطة بهما، ولم ترد على الفور أنباء حدوث خسائر بشرية أو مادية.