ترامب: سألتقي ستارمر!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر "قريبًا جدًا" بعد أن "طلب رئيس الوزراء الاجتماع به".

وناقش ترامب تفاصيل مكالمته الهاتفية مع السير كير ستارمر أثناء تلقي أسئلة من وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم الجمعة. وقال الرئيس الأميركي للصحفيين: "لقد طلب الاجتماع، ووافقت على الاجتماع". وأضاف: "سنعقد اجتماعًا وديًا - جيد جدًا".

وأضاف: "لدينا الكثير من الأشياء الجيدة الجارية. لكنه طلب الحضور لرؤيتي وقبلت طلبه للتو".

وعندما تم الضغط عليه، قال السيد ترامب إنه سيحدث "قريبًا جدًا". وأضاف: "أعتقد أنه يريد الحضور الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه".

نحن نتفق

وعندما سأله أحد الصحفيين عما سيناقشانه، قال السيد ترامب: "لا أعرف. لقد كان طلبه، وليس طلبي". وقال الرئيس عن السير كير "لقد التقيت به مرتين بالفعل، ونحن نتفق بشكل جيد للغاية، إنه رجل لطيف للغاية".

ومن المفهوم أن المكالمة بين الرئيس ورئيس الوزراء حدثت يوم الخميس أثناء اجتماع السير كير مع مارك بورنيت، المبعوث الخاص لواشنطن إلى المملكة المتحدة.

وناقش رئيس الوزراء والسيد بورنيت "العلاقة الخاصة" بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، و"التعاون الإضافي" المحتمل في التجارة والتكنولوجيا والثقافة.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) عن قصة على إنستغرام للسفارة الأميركية في لندن أنه خلال العشاء، اتصل الرئيس ترامب بالسيد بورنيت، الذي "مرر الهاتف إلى رئيس الوزراء".

وقالت متحدثة باسم داونينغ ستريت: "كان رئيس الوزراء سعيدًا باستضافة المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى المملكة المتحدة، مارك بورنيت، في داونينغ ستريت الليلة الماضية، حيث تلقى مكالمة من الرئيس ترامب وناقش زيارته المقبلة للولايات المتحدة".