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استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم السبت بمقر المجلس، النائبة إيراتكس جارسيا بيريز رئيس مجموعة تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي والوفد المرافق لها، الذى يزور مصر حاليًا.

وشهد اللقاء تبادل الآراء حول الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض "عبدالرازق" الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكداً على ضرورة العمل على تجنب تصعيد الصراع، وتعزيز الجهود لاستعادة الأمن والسلم الإقليمي .

واستعرض «رئيس الشيوخ» الجهود المصرية فى مجال حقوق الإنسان، حيث أصدر البرلمان المصرى العديد من التشريعات التى تخدم حقوق الإنسان وآخرها قانون الإجراءات الجنائية.

من جانبها، أكدت النائبة إيراتكس جارسيا بيريز رئيس وفد البرلمان الأوروبي، على سعيها الجاد لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان الأوروبي ومجلس الشيوخ المصرى، مشيرة إلى تقديرها للجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وإحلال السلام ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وشددت "جارسيا "على ضرورة تضافر الجهود لإرساء السلام فى الشرق الأوسط الذى لن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين، مؤكدة على الضرورة المُلحة لاستمرار الحوار البرلماني الأوروبي- المصري لتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية الأوروبية المصرية.



حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس، النائب حازم عمر، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بالمجلس، والسفيرة دينا الصيحى مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية.



رئيس الشيوخ يستقبل وفد تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي (4)



رئيس الشيوخ يستقبل وفد تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي (5)



رئيس الشيوخ يستقبل وفد تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي (1)



رئيس الشيوخ يستقبل وفد تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي (2)