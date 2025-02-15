الإمارات: لم نر حتى الآن بديلا لخطة ترامب بشأن غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، 13 فبراير 2025، إنها لم تر حتى الآن بديلا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة .

جاء ذلك في حديث سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة، خلال القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، في وقت يتصاعد فيه رفض إقليمي ودولي لمخطط ترامب للاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين منها.

وسألت المحاورة العتيبة، في جلسة ضمن فعاليات القمة: هل يمكن إيجاد أرضية عامة مع إدارة ترامب بشأن غزة؟

وأجاب: "سنحاول.. أعتقد أن النهج (الأمريكي) الحالي سيكون صعبا. لكن في نهاية المطاف نحن جميعا نبحث عن حل، لكن لا نعرف حتى الآن إلى أين ستؤول الأمور".

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ثم عادت المحاورة وسألته: هل الإمارات تعمل على خطة بدلية لمقترح ترامب؟

وأجاب العتيبة: "ليس بعد.. ليس بعد.. أنا لا أرى (حتى الآن) بديلا لما تم اقتراحه.. وإذا كان شخص ما يمتلك بديلا، فيسعدنا أن نناقشه ونستكشفه.. لكن لم يحدث ذلك".

وبالتزامن مع مخطط ترامب، تلقى رئيس الإمارات محمد بن زايد، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وأكد ابن زايد، خلال الاتصال، "أهمية العمل لإحلال السلام العادل والشامل بمنطقة الشرق الأوسط، بما يضمن الأمن والاستقرار للجميع على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".

المصدر : الأناضول