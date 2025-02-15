إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصيب فلسطينيان بجروح مختلفة، جراء قصف مسيّرة إسرائيلية اليوم، تجمعًا للفلسطينيين في بلدة المغراقة وسط قطاع غزة، في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

في سياق متصل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48,264 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأضافت الوزارة الفلسطينية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,688 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة.

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