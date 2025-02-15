شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سوريا.. انقطاع الانترنت والاتصالات الخارجية في السويداء والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، يوم السبت، بانقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات الخارجية عن محافظة السويداء جنوبي سوريا.