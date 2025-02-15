شكرا لقرائتكم خبر عن في أحدث تقدم لها.. روسيا تسيطر على قرية جديدة شرق أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

حرب روسيا على أوكرانيا

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خطة ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا

الدمام - شريف احمد - ذكرت روسيا، اليوم السبت، أن قواتها سيطرت على قرية بيربزوفكا في أحدث تقدم لها في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.وكان الجيش الروسي نفذ حملة مستمرة منذ عام على طول الجبهة الشرقية، ما أدى تدريجيًا إلى تخفيف قبضة القوات الأوكرانية المنهكة على معاقلها مع اقتراب الحرب من عامها الرابع في وقت لاحق من هذا الشهر.وعلى الرغم من أن بيربزوفكا ليست سوى مستوطنة صغيرة، فإن الاستيلاء عليها سيعزز من زخف روسيا عبر منطقة دونيتسك وهو ما كلف موسكو الكثير من القوات والمعدات، لكنه أثمر عن مكاسب للكرملين.وتسعى روسيا للسيطرة على جميع أجزاء دونيتسك ولوهانسك المجاورة واللتين تشكلان معا منطقة دونباس الصناعية في أوكرانيا.كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال أمس إنه لن يوافق على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا إلا بعد التفاوض على خطة مشتركة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وعبر زيلينسكي عن اعتقاده بأن ترامب هو المفتاح لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني، موضحًا أن الرئيس الأمريكي أعطاه رقم هاتفه قبل افتتاح مؤتمر ميونخ للأمن اليوم الجمعة.وكان ترامب قد تراجع عن سنوات من الدعم الأمريكي الثابت لأوكرانيا هذا الأسبوع، بعد مكالمة هاتفية مع بوتين.