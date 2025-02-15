شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور بولاية وايومينج الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

إنفلونزا الطيور في أمريكا

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إصابات إنفلونزا الطيور في أمريكا

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولون بوزارة الصحة الأمريكية، في ولاية وايومينج، نقل امرأة مسنة جنوب شرقي الولاية للعلاج من إصابتها بإنفلونزا الطيور.يشار إلى أن هذه أول حالة إصابة بالولاية بالنوع الأول من فيروس "إتش 5 إن 1"، الذي ينتقل من الحيوانات إلى البشر.وقالت وزارة الصحة بولاية وايومينج في بيان، إنه يحتمل أن تكون المرأة، المقيمة في مقاطعة بلات بالولاية، أصيبت عن طريق المخالطة المباشرة لدواجن مصابة في منزلها.وتعاني المرأة من أمراض أخرى وتخضع للعلاج في ولاية أخرى، مع الإشارة إلى أن معظم حالات الإصابة البشرية المؤكدة بإنفلونزا الطيور على مستوى الولايات المتحدة كانت أعراضها بسيطة.وسُجل إصابة نحو 70 شخصًا في الولايات المتحدة بإنفلونزا الطيور العام الماضي، وفقا لبيانات أصدرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.وأشار باحثون ودراسات إلى أن هذا قد يكون أقل من العدد الحقيقي.