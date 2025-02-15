شكرا لقرائتكم خبر عن طمع أمريكي في المعادن النادرة لأوكرانيا.. وكييف تكشف عن موقفها والان نبدء بالتفاصيل

المعادن النادرة في أوكرانيا

الموارد الطبيعية في أوكرانيا

الدمام - شريف احمد - رفضت أوكرانيا عرضا من جانب الولايات المتحدة لامتلاك 50 % من المعادن الأرضية النادرة.وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، يسعى الرئيس فولوديمير زيلينسكي للتفاوض على اتفاق أفضل.وفي وقت سابق، أفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن ثمانية مسؤولين أمريكيين بأن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت قدم المقترح لزيلينسكي في مسودة عقد الذي جرى إحضاره لاجتماعهما يوم الأربعاء الماضي.وذكرت الشبكة نقلا عن المسؤولين الذين لم تذكر أسماءهم أن زيلينسكي لم يوقع على الوثيقة وقال إنه بحاجة لدراستها ومشاورة آخرين بشأنه.ولفتت فايننشال تايمز نقلا عن ثلاثة أشخاص لم تذكر أسماءهم مطلعين على المفاوضات إلى أن زيلينسكي يريد ربط ضمانات أمنية أمريكية وأوروبية بشكل مباشر بأي اتفاق بشأن احتياطي المعادن.وقال مسؤول أوكراني بارز للصحيفة، إن كييف تسعى إلى اتفاق أفضل، ولم ترد السفارة الأوكرانية في واشنطن وناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي على طلبات من شبكة "إن بي سي" للتعقيب أمس الجمعة.ولفتت إدارة ترامب إلى أنها تتوقع، أن كييف سوف تمنحها حق الوصول إلى مواردها الطبيعية بما في ذلك المعادن المهمة.وكذلك تعهدا بشراء صادرات الطاقة الأمريكية مقابل دعمها العسكري والاقتصادي، ضد روسيا التي غزت أوكرانيا في 2022.