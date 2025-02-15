شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. مقتل 15 مسلحا في عمليتين منفصلتين بإقليم خيبر بختونخوا والان نبدء بالتفاصيل

الأنشطة الإرهابية

الدمام - شريف احمد - قتلت قوات الأمن الباكستانية 15 مسلحا تكفيريا في عمليتين منفصلتين في إقليم خيبر بختونخوا، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" اليوم السبت.وقال الجناح الإعلامي للقوات المسلحة الباكستانية في بيان صحفي اليوم إن قوات الأمن نفذت عملية في حي ديرا إسماعيل خان، بعد وصول معلومات استخباراتية عن وجود إرهابيين.واشتبكت قوات الأمن أثناء العملية مع العناصر الإرهابية ما أسفر عن مقتل تسعة منهم، من بينهم عدد من قيادات الخلية.كان إرهابيون القتلى متورطين في العديد من الأنشطة الإرهابية في المنطقة ومطلوبين لدى وكالة إنفاذ القانون.وحيدت قوات الأمن ستة إرهابيين في عملية أخرى في وزيرستان الشمالية. وسقط أحد الضباط قتيلا إلى جانب ثلاثة من أفراد وحدته، أثناء الاشتباك العنيف.