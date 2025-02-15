شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: توفير الدولة منح بديلة لطلاب الوكالة الأمريكية رد مصرى قوى والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد، أن قيام الدولة المصرية بتوفير منح دراسية لطلاب منح الوكالة الأمريكية بعد وقفها هو رسالة مصرية للرد علي ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد دكتور هشام عناني رئيس الحزب، أن مصر دولة كبيرة وأنها قادرة علي التغلب علي أي محاولة للضغط عليها من أي دولة، منوها أن مصر حريصة علي مصلحة أبنائها جنبا إلي جنب الانتصار إلي ثوابتها الوطنية وأمنها القومي.

وأضاف عناني، أن مصر قادرة علي إيجاد بدائل من خلال التنوع الذي حرص عليه الرئيس السيسي علي أي مستوى وفي أي ملف اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي.

وأكد الحزب علي أن قطع تلك المنح وغيرها من محاولات الضغط علي القرار المصري لن تفلح في تغييره أو تثني الدولة عنه.

وأشار الحزب إلى أنه علي القيادة المصرية والشعب المصري لا يكترث كثيرا بما لوحت به الولايات المتحدة بقطع المعونة سواء عسكري أو تنمويا لأن مصر وشعبها قادرة علي تخطي آثار مثل تلك القرات.