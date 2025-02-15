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فرنسا تحذّر: على أوروبا اتخاذ قرارات صعبة لمواجهة التهديدات

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فرنسا تحذّر: على أوروبا اتخاذ قرارات صعبة لمواجهة التهديدات

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم السبت، من أنه سيتعين على أوروبا اتخاذ خيارات صعبة وتقديم تضحيات من أجل التعامل مع التهديدات التي تواجهها وضمان أمنها.
وأضاف بارو، في حديثه للصحفيين على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا "نحن بحاجة إلى الاستعداد. وسنضطر إلى مواجهة أيام صعبة واتخاذ قرارات معقدة وربما نقوم بتضحيات لم نتوقعها حتى الآن لضمان هذا الأمن".
وقال بارو أيضا إنه يعتقد أن الإدارة الأميركية لا تزال تشكل رأيها حول كيفية تعامل الولايات المتحدة مع أزمة أوكرانيا، وذلك بعد المحادثات التي أجراها مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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