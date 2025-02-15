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قوات أمن باكستان تقتل 15 مسلحا

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قوات أمن باكستان تقتل 15 مسلحا

ابوظبي - سيف اليزيد - قتلت قوات الأمن الباكستانية 15 مسلحا في عمليتين منفصلتين في إقليم خيبر بختونخوا، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" اليوم السبت.
وقال الجناح الإعلامي للقوات المسلحة الباكستانية، في بيان صحفي، إن قوات الأمن نفذت عملية في حي "ديرا إسماعيل خان"، بعد وصول معلومات استخباراتية عن تواجد متطرفين.
واشتبكت قوات الأمن، أثناء العملية، مع العناصر التكفيرية مما أسفر عن مقتل تسعة منهم، من بينهم عدد من قيادات الخلية.
كان المتطرفون القتلى متورطين في العديد من الأنشطة الإرهابية في المنطقة ومطلوبين لدى وكالة إنفاذ القانون. وحيدت قوات الأمن ستة آخرين في عملية أخرى في وزيرستان الشمالية.
أثناء الاشتباك العنيف، سقط أحد الضباط قتيلا إلى جانب ثلاثة من أفراد وحدته. 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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