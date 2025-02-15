شكرا لقرائتكم خبر عن 39 شخصًا.. ارتفاع عدد مصابي هجوم الدهس في ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

هجوم الدهس في ميونخ

دهس متظاهرين في ألمانيا

إدانة المملكة

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد مصابي هجوم الدهس الذي استهدف مظاهرة في مدينة ميونخ الألمانية أمس الأول الخميس إلى 39 شخصا، على الأقل.وأوضحت سلطات الادعاء العام والشرطة، اليوم السبت، أن المزيد من الأفراد سجلوا أنفسهم كضحايا للهجوم أمس الجمعة.وكانت الشرطة أعلنت أمس أن 36 شخصا أصيبوا في الهجوم، وبعضهم في حالة خطيرة.وبحسب بيانات مسؤولين، فإن المشتبه به أفغاني يبلغ من العمر 24 عاما، واندفع بسيارته في مظاهرة، وألقت الشرطة القبض عليه.واعترف المشتبه به أنه تعمد دهس متظاهرين مشاركين في المسيرة بسيارته.فيما أعرب محققون عن اعتقادهم أن الهجوم ينطوي على "دوافع إسلاموية".كانت أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة لحادث الدهس الذي وقع في مدينة ميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وما نتج عنه من إصابة عددٍ من الأشخاص.وأكدت المملكة رفضها ونبذها التام لكل أشكال العنف، وتضامنها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.