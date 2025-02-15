شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

على هامش مُشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى فعاليات الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقى، التى تستضيفها العاصمة الأثيوبية "أديس أبابا"، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

وفى مُستهل اللقاء، نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وجهود متابعة تنفيذ كافة مراحله، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على موقف مصر الثابت بشأن دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى لاسيما حقه فى استقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية فى إطار الالتزام بتحقيق حل الدولتين.

كما أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المصرية الجارية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز جهود وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، فضلا عن الجهود الخاصة بعقد القمة العربية الطارئة خلال الفترة المقبلة.

بدوره، طلب أنطونيو جوتيريش نقل تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مشيداً بالجهود المصرية المبذولة من أجل دعم القضية الفلسطينية، ومعرباً عن تطلعه لاستمرار التنسيق بين الجانبين فى هذا الشأن.