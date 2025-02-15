انطلاق أعمال قمة الاتحاد الأفريقي

ابوظبي - سيف اليزيد - انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال قمة الاتحاد الأفريقي بحضور العديد من رؤساء الدول والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وسيبحث رؤساء الدول الأفريقية مسألة "التعويضات" عن جرائم الاستعمار، وهو الموضوع المحدد لهذه القمة.

ويختلف القادة، حتى الآن، حول قيمة وشكل هذه التعويضات المالية.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في افتتاح القمة، إن "حل النزاعات ... يجب أن يظل في صميم جهودنا".

بدوره، دعا غوتيريش إلى "تجنب التصعيد الإقليمي بأي ثمن".

وسيتولى رئيس أنغولا جواو لورنسو، الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي.

في ختام القمة، ستعين القمة الـ38 رئيسا جديدا لمفوضية التكتل خلفا للتشادي موسى فقي محمد الذي بقي في هذا المنصب لولايتين، وهو الحد الأقصى لهذا الدور التنفيذي.

ويتنافس ثلاثة مرشحين على هذا المنصب، الذي يخصص هذه المرة لممثل عن شرق أفريقيا، وهم: وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، والكيني رايلا أودينغا، ووزير خارجية مدغشقر السابق ريشارد راندرياماندراتو.