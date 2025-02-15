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جزيرة سانتوريني اليونانية تسجل هزة أرضية

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جزيرة سانتوريني اليونانية تسجل هزة أرضية

ابوظبي - سيف اليزيد -  سجل مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي هزة أرضية حول جزيرة سانتوريني اليونانية في جنوب بحر إيجه. وقال المركز على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، مساء أمس الجمعة: «هناك هزة مستمرة إلى حد ما في منطقة سانتوريني. يبدو أنه لا يمكن رؤية أي شيء (لكن الوقت ليلاً) ولكن يمكن سماع بعض الضوضاء».
 وأضاف المركز: «لا نعرف على وجه اليقين ما الذي يحدث».
واستمرت الهزة الأرضية لعدة ساعات طبقاً لرسوم بيانية، تم نشرها في المنشور. وكان المعهد اليوناني للعلوم الجيوديناميكية في أثينا قد أعلن أنه تم تسجيل خمسة زلازل أخرى في المنطقة البحرية الواقعة بين جزيرتي سانتوريني وأمورجوس في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي. 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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