شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: أعداء الاستقرار يلعبون بالنار والشائعات لن تناول من وعي المصريين والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، بالدور المصري الراسخ في دعم قطاع غزة ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر تتصدر الجهود الإنسانية والدبلوماسية لحماية الحقوق الفلسطينية.

ووجه النائب سيد سمير، انتقاداتٍ حادةً للشائعات التي يروجها ما وصفهم بـ"أعداء الاستقرار"، مثل جماعة الإخوان، والتي تهدف إلى تشويه الدور المصري وإثارة الفتنة، مؤكدًا أن هذه الحملات "لعبٌ بالنار" ولكن هذه الشائعات لن تناول من وعي المصريين، مشددًا على أن الشعب المصري وقيادته يدركان حجم المؤامرات المُحاكة، وأن مصر لن تسمح بتفريطٍ في حقوق الفلسطينيين أو التلاعب بالوعي الجماهيري.

وأكد سيد سمير أن مصر لم تدخر جهدًا في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأهالي غزة، مشيرًا إلى أن معبر رفح يظل "شريان حياة" للقطاع، حيث تسهل القاهرة وصول المساعدات الغذائية والطبية للتخفيف من معاناة المدنيين جراء العدوان الإسرائيلي ، مشيدا بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي نظم قوافل إغاثية متعددة، بما فيها القافلة التاسعة التي حملت أطنانًا من المساعدات العاجلة .

وأوضح أن أن التلاحم بين الشعب المصري وقيادته يُشكل قوة دافعة لمواجهة التحديات، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها .