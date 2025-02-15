شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل يجدد دعمه للدولة المصرية برفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حزب العدل مؤتمرا جماهيريا للاحتفال بافتتاح أمانة الحزب بمحافظة البحيرة بحضور رئيس الحزب وعدد كبير من قيادات الحزب واعضائه بمجلس النواب، وبقيادة أمين محافظة البحيرة المهندس رضا أشرف أبو عطية، إلى جانب عددا كبيرا من أهالي المحافظة.

وخلال الاحتفال أكد الحزب دعمه الكامل والمستمر لموقف الدولة الرافض للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية .

وقال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل خلال كلمته، أن افتتاح الأمانة الجديدة يمثل نقطة نور جديدة لحزب العدل ضمن خطة الحزب للتوسع في المحافظات، مؤكدا ان الحزب يتبنى رؤية إصلاحية شاملة يدعو إليها منذ تأسيسه، ويعمل على تقديم حلول حقيقية تعكس رؤية الحزب في دعم التنمية والمشاركة السياسية الفعالة.

كما شدد إمام والحاضرين خلال الاحتفال على دعمهم لموقف الدولة الرافض لتهجير الفلسطينيين ولتصفيه قضيتهم مؤكدين على ضرورة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود يونيو1967.

ويأتي افتتاح الأمانة الجديدة لحزب العدل ضمن جهود الحزب المستمرة لتعزيز تواجده في مختلف المحافظات و في إطار التواصل الفعال مع المواطنين، والعمل على تبني قضاياهم وإيصال صوتهم.

وحضر الاحتفال النائب احمد القناوي أمين عام الحزب وعضو مجلس الشيوخ، والنائب نبيل عسكر، النائب أحمد دراج، عبد العزيز الشناوي رئيس المكتب السياسي بالحزب، ومعتز الشناوي المتحدث الرسمي للحزب، وحسام حسن أمين التنظيم المركزي، وفريد شوقي أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، وأحمد عبد الوهاب أمين الحزب بمحافظة أسوان ، وعددا من أعضاء الهيئة العليا للحزب إلى جانب النائبة سحر معتوق والنائب اسامة المصرى اعضاء مجلس النواب بمحافظة البحيرة .

حزب العدل يفتتح أمانة جديدة

جانب من فعالية حزب العدل

قيادات حزب العدل

النائب عبد المنعم إمام

رئيس حزب العدل

جانب من الفاعلية

قيادات حزب العدل