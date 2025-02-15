وزير الداخلية يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية

وكان في استقباله لدى وصوله رئيس وكالة الحماية المدنية فابيو تشيتشيليانو ، وعدد من كبار المسؤولين.
واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الزيارة على أقسام الوكالة، واستمع لشرح موجز عن عملها والأدوار المناطة بها.
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