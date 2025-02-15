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وزير الداخلية يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية

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وزير الداخلية يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية

زار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم، وكالة الحماية المدنية في العاصمة الإيطالية روما.

وكان في استقباله لدى وصوله رئيس وكالة الحماية المدنية فابيو تشيتشيليانو ، وعدد من كبار المسؤولين.

واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الزيارة على أقسام الوكالة، واستمع لشرح موجز عن عملها والأدوار المناطة بها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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