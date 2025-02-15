وزير الداخلية يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية

زار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم، وكالة الحماية المدنية في العاصمة الإيطالية روما.

وكان في استقباله لدى وصوله رئيس وكالة الحماية المدنية فابيو تشيتشيليانو ، وعدد من كبار المسؤولين.

واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الزيارة على أقسام الوكالة، واستمع لشرح موجز عن عملها والأدوار المناطة بها.