شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان: المجتمع المدنى يطالب بإقامة دولة فلسطينية مستقلة والان مع تفاصيل الخبر

قالت السفيرة مشيره خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المنطقة العربية أمام لحظة تاريخيّة تتطلب توحيد الصف للإصرار على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحشد العرب في الضغط تجاه ذلك، قائلة "ونحن كمجتمع مدني نطالب بإقامة هذه الدولة المستقلة بكامل حقوقها".

وأشارت في كلمتها خلال مؤتمر إطلاق وثيقة القاهرة لرفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت شعار "صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان"، أن دعوات خطط التهجير مخالفة بشكل كامل لمواثيق حقوق الإنسان، لافتة إلى أن جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني تؤكد أننا نعيش نكسة في حقوق الإنسان على المستوي العالمي.

وطالبت مجلس الأمن بأن يرتفع إلى مستوى المسئولية ويصدر قرارا بإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة مثلما أصدر قرار بإنشاء الدولة العبرية منذ عقود حتى نحافظ على الاستقرار والسلم والأمن الدوليين.

وحضر اللقاء عدد من النواب والمسؤولين وقيادات الأحزاب والشخصيات العامة أبرزهم السفيرة مشيرة خطاب والدكتور حسام بدراوي والأستاذ عبدالمحسن سلامة، الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي، النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، النائب عبده ابو عائشة، النائبة أميرة بهاء الدين أبو شقة، وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل.