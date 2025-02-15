شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: محاولات الإخوان الخبيثة لن تثنى مصر عن دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب، إن شعب مصر بأكمله يرفض دعوات التهجير للفلسطينيين، ويقف بكل قوة أمام الدعوات الأمريكية و الإسرائيلية، انطلاقا من دور مصر التاريخي دعما للقضية الفلسطينية، والذى تمثل في عدة نقاط هامة في الفترة الأخيرة، منها دخول المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة، و استقبال الجرحى والمصابين، ودعم وقف إطلاق النار بشكل دائم، وهو الأمر الذى دفع جماعة الإخوان الإرهابية إلى إطلاق حملة من الشائعات لتشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، قائلا:" كل محاولاتهم الخبيثة لن تثني مصر عن دورها."

وأكد يونس الجاحر في تصريحات صحفية، أن مصر تقوم بدور كبير في وضع تصورات قابلة للتنفيذ لحل القضية الفلسطينية، واقامة دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967، كما ستقوم مصر بالتعاون مع الأشقاء العرب، بتبني منهجية عملية وحلول يمكنها مواجهة خطة الرئيس الامريكي ترامب، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة تحتاج جهد حقيقي وواقعي، وتنسيق كامل مع كافة المعنيين في الاقليم والعالم، حتى يتم مواجهة مخططات ترامب ونتنياهو.