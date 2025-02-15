شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب" تبعث برسالة تأييد ودعم للرئيس السيسى برفض تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

انطلق وفد برلمانى من لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، اليوم السبت، في زيارة ميدانية لمحافظة أسوان، لزيارة عدد من المدارس وجامعة أسوان، ومستشفيات جامعة أسوان.

واستهل الوفد البرلماني زيارته لمحافظة أسوان بزيارة السد العالي، وبعث الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برسالة تأييد ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري.

وقال رئيس اللجنة: 110 ملايين مصري يصطفون خلف القيادة السياسية داعمين للرئيس السيسي في رفض أي مقترحات بشأن التهجير القسري للفلسطينيين حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.

وتابع هاشم: هذا المكان شاهد على عظمة الإنسان المصري، فالسد العالي كان مشروع القرن وقتها وكانت مصر محاصرة اقتصاديا، والبنك الدولي يرفض الدعم لها، ومع ذلك تم بناء السد العالي.

واستكمل رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالنواب: سنثبت وسنتكاتف خلف القيادة السياسية ولن يستطيع أحد أن يجبرنا على أي شيء يهدد الأمن القومي المصري.

ويضم وفد اللجنة النواب مني عبدالعاطي، صبورة السيد ، حسام المندوه، محمد الحمامي، سكينة سلامة، ليلي أبو إسماعيل، رشا كليب ، أمل عصفور، بالإضافة إلى نواب محافظة أسوان، النائب جابر أبو خليل.

وفد لجنة التعليم والبحث العلمي