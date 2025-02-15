استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، خلال مواجهات في مخيم عسكر بمدينة نابلس في الضفة الغربية، ترافق ذلك مع اقتحام عدد من المدن والبلدات الفلسطينية تخللها مداهمة منازل الفلسطينيين وتخريب محتوياتها.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، الذي يتعرض لعدوان وحصار إسرائيلي منذ عدة أيام، خلف دمارًا كبيرًا في ممتلكات الفلسطينيين.

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