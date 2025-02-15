ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة في بوليفيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفع عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها بوليفيا منذ نوفمبر الماضي إلى 28 شخصًا، وفق ما أعلنه نائب وزير الدفاع المدني خوان كارلوس كالفيمونتيس يوم أمس.

وأوضح المسؤول أن الأمطار أثرت على 8 مقاطعات من أصل 9 في البلاد، مشيرًا إلى أن 83 بلدية تضررت بشدة، وأن من المتوقع أن تعلن العديد منها حالة الكارثة خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف أن 27 بلدية أعلنت حالة الطوارئ، من بينها 22 بلدية في مقاطعة لاباز، الأكثر تضررًا من التقلبات المناخية.

وبحسب الحكومة، فقد وقعت الوفيات نتيجة الفيضانات في مقاطعات تشوكيساكا، ولاباز، وتاريخا، وكوتشابامبا، وسانتا كروز، وبوتوسي، فيما لا يزال 4 أشخاص في عداد المفقودين، بينهم ثلاثة في شمال لاباز وواحد في تشوكيساكا.

وتوقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا استمرار هطول الأمطار خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمال امتدادها حتى شهري مارس وأبريل.