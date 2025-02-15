زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب سيبيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالاً بلغت شدته 5.9 درجة ضرب جنوب غرب منطقة سيبيريا في روسيا اليوم السبت.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.