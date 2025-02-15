زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب سيبيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالاً بلغت شدته 5.9 درجة ضرب جنوب غرب منطقة سيبيريا في روسيا اليوم السبت.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.
ابوظبي - سيف اليزيد - قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالاً بلغت شدته 5.9 درجة ضرب جنوب غرب منطقة سيبيريا في روسيا اليوم السبت.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية