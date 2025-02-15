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زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب سيبيريا

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زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب سيبيريا

ابوظبي - سيف اليزيد -  قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالاً بلغت شدته 5.9 درجة ضرب جنوب غرب منطقة سيبيريا في روسيا اليوم السبت.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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