السوداني يبحث تطوير قطاع الأمن الإلكتروني والزراعة مع ألمانيا

الرياص - اسماء السيد - سريعا بدأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اجتماعاته مع كبار المسؤولين والقادة فور وصوله لألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن بدورته الحادية والستين والذي بدأ أعماله الجمعة.

فقد اجتمع السوداني المدير التنفيذي لشركة (Veridos) الألمانية مارك سيفرت، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر حيث جرى خلال اللقاء بحث تطوير التعاون مع الشركة العالمية المتخصصة بطباعة جوازات السفر والبطاقات الوطنية، من خلال مصنعها في العاصمة بغداد الذي يعد أحد أبرز روابط العلاقة الاقتصادية بين العراق وألمانيا، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

ورحب السوداني، بالمهام التي تنفذها الشركة واطلع على برامجها، ولاسيما المتعلقة بالتحول الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية للمواطنين، مبيناً أن الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات ضمن برنامجها من أجل تسهيل عمل الشركات لتحقيق تقدم ملموس بهذا المجال.

ومن منطلق اهتمام السوداني بتنمية القطاع الزراعي في العراق استقبل رئيس الوزراء وفد شركة كلاس المتخصصة في المعدات الزراعية ليناقش معه أفق المزيد من التعاون الزراعي بين البلدين لاسيما مع النجاح الذي حققته الشركة الألمانية الرائدة في العراق، بحسب تعبير السوداني والذي قال ان الشركة نالت ثقة المزارعين العراقيين بفضل متانة معداتها وجودتها.

وأشار، إلى أن هناك سوقا رائجا في العراق للمعدات الزراعية، بما في ذلك المعدات التي تنتجها شركة كلاس، مؤكدا، على أهمية التعاون والشراكة مع الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، معتبرا أن بناء خط إنتاجي في العراق يعد خطوة هامة لتعزيز هذا التعاون.

وأكد السوداني، على أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لدعم القطاع الزراعي في إطار برنامجها الحكومي، وذلك لما له من دور أساسي في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني، لافتا، إلى نجاح العراق في تصدير كميات كبيرة من الحنطة المحلية بفضل المواسم الزراعية الناجحة والدعم الحكومي المستمر للمزارعين.

فضلا عن ذلك فقد استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في مقر إقامته بمدينة ميونيخ، رئيس شركة (Indra) الاسبانية السيد انجل اسكريبانو والوفد المرافق له، وهي شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومعدات المحاكاة والاختبار الآلي، وانظمة الدفاع الإلكترونية.

واستعرض الوفد الضيف عمل الشركة وتعاقداتها في العراق، حيث تجري حاليا مناقشات مع وزارة الداخلية في ما يتعلق بتوريد أجهزة التحكم ومراقبة أمن الحدود.

واكد السوداني خلال اللقاء أهمية توسيع آليات التعاون مع شركة (Indra)، ووجه بتأمين لقاء لها مع رئيس هيأة التصنيع الحربي للدخول في مشاريع مشتركة، تتضمن نقل التكنولوجيا وبناء القدرات العراقية في مجال الصناعات الحربية.

وتأتي مشاركة السوداني الثانية في مؤتمر ميونيخ على وقع وضع مشتعل في الشرق الأوسط وحرب توقفت للتو في قطاع غزة لكنها معرضة للاندلاع مرة أخرى بسبب ضغوط تمارسها الإدارة الأمريكية الجديدة بسبب "تهجير الفلسطينيين" من غزة.

وقد أوضح السوداني في مناسبات سابقة أن العراق موقفه ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وان بغداد ترفض عملية تهجير الفلسطينيين في الدول المجاورة، وتؤكد على حقهم المشروع في إقامة دولتهم.

وانطلاقا من هذا الموقف استقبل رئيس وزراء العراق، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا) السيد فيليب لازاريني، ليشيد بدور الوكالة المهم والحيوي الذي أسهم في مساعدة الشعب الفلسطيني طوال عقود عملها منذ أربعينيات القرن الماضي، فضلاً عن الجهود الكبيرة التي بذلتها خلال الحرب الأخيرة في غزة.

وعلى الصعيد الأمني اجتمع السوداني، مع قائد قيادة القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي الأدميرال ستيوارت مونش، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي مع حلف ( الناتو) في مجال التدريب، والتنسيق الاستخباري، والدعم اللوجستي، وذلك بناء على مخرجات الزيارة الأخيرة لقائد الحلف إلى العراق.

واكد الطرفان بحسب بيان مكتب السوداني على استمرار الحوار الأمني العالي المستوى تمهيدا للاجتماع الثنائي الذي سيعقد ببغداد في وقت لاحق من العام الحالي. وشدد السوداني على أهمية التعاون مع الناتو من خلال الدور الاستشاري في مجال محاربة الإرهاب وتطوير وتأهيل القوات الأمنية العراقية، وبما يسهم في تدعيم أمن العراق واستقراره.

من جانبه أكد الأدميرال مونش أهمية العلاقة الثنائية في مجال تقديم المشورة والتدريب، مشيدًا بالتطور الكبير في قدرات القوات العراقية على مواجهة التحديات وفرض الأمن.