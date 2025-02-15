مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 20 طنًا من التمور في مدن ولاية النيل الأبيض بالسودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 20 طنًا من التمور في مدن تندلتي وكوستي وربك بولاية النيل الأبيض في السودان، استفاد منها 11.680 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن مشروع توزيع التمر في جمهورية السودان للعام 2025م.

يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 441 طنًا من التمور للأسر الأكثر احتياجًا في ولايات كسلا، والقضارف، والبحر الأحمر، ونهر النيل، والنيل الأزرق، والنيل الأبيض، وسنار، والجزيرة، يستفيد منه 441.250 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار الدور المعهود للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الدول والشعوب المحتاجة حول العالم في مختلف مجالات العون الإنساني.

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