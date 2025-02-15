شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. 5200 موظف بالصحة مهددون بالإقالة نتيجة سياسات ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الصحة في أمريكا

مراكز السيطرة على الأمراض في أمريكا

الدمام - شريف احمد - توقع مسؤولو وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة أن يقال معظم موظفي الوزارة البالغ عددهم نحو 5200 موظف تحت الاختبار.ويأتي هذا في إطار تحرك إدارة الرئيس دونالد ترامب للتخلص من جميع الموظفين الذين يعملون تحت الاختبار، وفقا لتسجيل صوتي لاجتماع للمعاهد الوطنية للصحة.وفي هذا الاجتماع، أخبر مدير أحد مكاتب المعاهد الوطنية للصحة الموظفين، أن بعض الموظفين تحت الاختبار الذين يتمتعون بمهارات متخصصة قد يتم الإبقاء عليهم.وكان من المنتظر أن يتلقى الموظفون الذين سيجري إنهاء عملهم رسائل بالبريد الإلكتروني بعد ظهر الجمعة، وفقا لـلتسجيل الصوتي الذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس.وشملت التخفيضات نحو 1300 موظف تحت الاختبار في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهي نسبة تبلغ نحو عشر القوى العاملة في المراكز.وأخطرت قيادة الوكالة، ومقرها أتلانتا، بالقرار صباح الجمعة، وجاء الإخطار اللفظي من جانب مسؤولي وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في اجتماع مع قادة مراكز السيطرة على الأمراض، حسبما أفاد مسؤول اتحادي حضر الاجتماع.ومن المفترض أن يحصل بعض الموظفين المتأثرين على إجازة إدارية لمدة أربعة أسابيع مدفوعة الأجر، وفقا للمسؤول الاتحادي والتسجيل.