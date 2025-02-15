مباحثات سعودية – إيطالية لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - عقد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي، ونظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، في روما، الجمعة، جلسة مباحثات رسمية لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

ووفقاً لـ “الشرق الأوسط ” أكد الأمير عبد العزيز بن سعود في بداية الجلسة أن هذا الاجتماع يأتي بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في ظل العلاقات المتميزة التي تربط المملكة بجمهورية إيطاليا.

وتَطَرَّقَ لاتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين، التي جرى توقيعها خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني للسعودية في يناير (كانون الثاني) الماضي، مشيراً إلى أنه سيكون الإطار الذي سيتم العمل من خلاله على رفع مستوى التعاون والتنسيق بينهما.

وأشار وزير الداخلية السعودي إلى حرص حكومة المملكة على رفع مستوى التعاون والعمل مع إيطاليا لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بصورها كلها، وتعقب مرتكبيها، والتصدي لشبكات تهريب المخدرات الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.

وبحث الجانبان خلال الجلسة سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي داخلية البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما ناقشا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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