الاتحاد الأوروبي يتعهد بالرد على الرسوم الجمركية الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إنها سترد "بحزم وبشكل فوري" على زيادات الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على البضائع، والتي وصفتها المفوضية بأنها غير مبررة.

ووجه ترامب فريقه الاقتصادي، أمس الخميس، بإعداد خطط لفرض رسوم جمركية مضادة على كل دولة تفرض رسوما على الواردات الأميركية أو تخضع الشركات الأميركية لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الخدمات الرقمية. وتشمل الأهداف المحتملة لترامب الصين واليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.

وقال بيان من المفوضية، التي تنسق السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، "الاتحاد الأوروبي لديه بعض من أدنى الرسوم الجمركية في العالم ولا يرى أي مبرر لزيادة الرسوم الأميركية على صادراته".

وأضاف البيان أن أكثر من 70 بالمئة من الواردات تدخل التكتل دون رسوم جمركية.

وقالت المفوضية "سيرد الاتحاد الأوروبي بحزم وفورا على العوائق التي لا مبرر لها أمام التجارة الحرة والعادلة، ومنها استخدام الرسوم الجمركية لعرقلة السياسات القانونية التي لا تتسم بالتمييز".

وتؤكد الدول الأوروبية أن ضرائب القيمة المضافة، التي تفرضها على السلع المستوردة، ورغم أنها أعلى عادة من الولايات المتحدة، لا تعادل الرسوم الجمركية لأنها تطبق بالمعدل ذاته على المنتجين المحليين.