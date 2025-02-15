شكرا لقرائتكم خبر عن حرب روسيا وأوكرانيا.. زيلينسكي يرفض لقاء بوتين إلا في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

محادثات السلام الروسية الأوكرانية

تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لن يوافق على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا إلا بعد التفاوض على خطة مشتركة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وعبر زيلينسكي عن اعتقاده بأن ترامب هو المفتاح لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني.وقال إن الرئيس الأمريكي أعطاه رقم هاتفه قبل افتتاح مؤتمر ميونخ للأمن اليوم الجمعة.وكان ترامب قد تراجع عن سنوات من الدعم الأمريكي الثابت لأوكرانيا هذا الأسبوع، بعد مكالمة هاتفية مع بوتين.وفي تصريحات أخرى قال زيلينسكي، إنه مستعد للانخراط في مبادرة سلام أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأشار زيلينسكي قبل اجتماعه في مؤتمر ميونخ للأمن مع نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس. إلى استعداده لإجراء محادثات سلام مع روسيا.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، استعد مفاوضون أمريكيون وأوروبيون وأوكرانيون لإجراء محادثات بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات.

وفي العاصمة البافارية قال زيلينسكي للصحفيين: "إننا مستعدون لمحادثات مع أمريكا والحلفاء وبعد أن نتفق على موقف، سنتحدث مع الروس".