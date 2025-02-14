(بالصور) من هم رهائن إسرائيل المفرج عنهم السبت؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة، إن ساغي ديكل تشين، وألكسندر ساشا تروفانوف، وإيار هورن، هم الرهائن الذين من المقرر أن تطلق حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينية سراحهم يوم السبت.

من جانبها قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، الجمعة، إنها ستفرج عن رهائن يوم السبت في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي سياق منفصل، قالت حماس إن الفصائل الفلسطينية في غزة ستفرج يوم السبت عن ثلاثة رهائن، بينهم شخص يحمل الجنسية الأميركية، وفقا لبنود وقف إطلاق النار.

وأعلنت حماس، عقب نشر الأسماء الثلاثة، أنه سيتم الإفراج عن 369 أسيراً فلسطينياً، السبت، ضمن صفقة التبادل، 36 منهم يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن هددت حماس يوم الاثنين بعدم إطلاق سراح أي رهائن ، مدعية أن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار.

وفي أعقاب تهديد حماس، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب حماس من أنها لديها حتى الساعة 12 ظهرا يوم السبت لإطلاق سراح الرهائن - أو "دع الجحيم يندلع".

وقال "إذا لم تتم إعادة جميع الأسرى في غزة بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت، فإنني أقترح إلغاء وقف إطلاق النار. دع الجحيم يندلع؛ تستطيع إسرائيل أن تبطله"، مشيرا إلى أن القرار يعود لإسرائيل.

وقال منتدى عائلات الرهائن في تل أبيب إنه يرحب "بالأخبار السارة"، لكنه ذكر الجميع بأن "اللقطات المروعة للناجين من الرهائن يوم السبت والعلامات الأخيرة على بقائهم على قيد الحياة تثبت أن الوقت ينفد بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا محتجزين".

وشدد المنتدى على ضرورة التوصل إلى "اتفاق شامل وفوري، دون ثغرات أو تأخير، لإعادة جميع الرهائن- الأحياء لإعادة التأهيل والأموات للدفن اللائق".

