شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البرلمان الأردنى سابقا: نشكر الرئيس السيسي على موقفه الرافض للتهجير والان مع تفاصيل الخبر

قدم الدكتور عبد الرحيم المعايعة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني سابقا، التحية لجلالة الملك عبد الله الثانى ملك الأردن لما قدمه أثناء اللقاء مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والشكر كذلك للرئيس السيسى لموقفه الحاسم لرفض التهجير للفلسطينيين وبناء مساكن جديدة.

وأضاف عبد الرحيم المعايعة، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، نتمنى أن تكون القمة العربية المقبلة أن تقف صدا منيعا أمام الغطرسة الأمريكية لهذه المنطقة، ومصر والأردن يقفان ضد التهجير، لكن نريد موقفا عربيا موحدا مع التعاطف العالمى الذى نشاهده اليوم يكبر سنقف أمام هذه الغطرسة الأمريكية.

تابع عبد الرحيم المعايعة، نحن نريد للشعب الفلسطينيى أن يعيش بسلام وآمان وأن تقف الحرب فى هذه المنطقة، لأننا جميعا متأثرين بهذه الحرب والدماء التى تسيل يوما بعد يوم، لكن العرب جميعا ينتظرون الموقف العربى الموحد فى القمة المقبلة ورد الصاع بصاعين للغطرسة الأمريكية لى منطقتنا.