شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين: كل شاحنة تدخل غزة نقطة لإفشال المخطط الأمريكى الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن المجتمع الدولى يؤيد الأفكار المصرية والعربية والخطة المصرية الخاصة التى تحافظ على بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وستضمن تنفيذا وتعميرا وتأهيلا مصريا وعربيا لقطاع غزة.

وأضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن التفاعلات والاتصالات والتنسيق العربى العربى مع الاتحاد الأوروبى سيثمر فى النهاية عن خطة مصرية تقدم بغطاء عربى وإسلامى وربما دولى فى مؤتمر القمة الذى سيُعقد فى القاهرة يوم 27 فبراير الجارى.

وأوضح عماد الدين حسين أنه سيكون هناك مزيد من الاتصالات والاجتماعات والتنسيق، وصولا لأن يكون هناك خطة عربية قابلة للتنفيذ وتُحبط وتُفشل أفكار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ولفت عماد الدين حسين إلى أن الشعب الفلسطينى الذى تحمل عدوانا وحشيا لمدة 15 شهرا يحتاج لتدفق المساعدات كى يصمد على أرضه، وكل شاحنة تدخل لقطاع غزة هى نقطة لإفشال المخطط الأمريكى الإسرائيلى.