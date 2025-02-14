شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يشارك فى فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 بدبى والان مع تفاصيل الخبر

على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 بمدينة دبى بالإمارات العربية المتحدة،، شارك وزير الطيران المدني فى جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان "مواجهة التحديات وتعزيز الاستدامة الاجتماعية للطيران المدني"، رافقه خلالها الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى.

وقد شهدت الجلسة الحوارية حضورًا مكثفًا من قيادات قطاع الطيران المدنى على المستوى العالمي؛ جاء من بينهم السيد سلفاتورى سكياتشيتانو رئيس مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو)، والسيد خوان كارلوس سالازار، الأمين العام للإيكاو، بالإضافة إلى وزراء النقل والطيران المدنى ورؤساء سلطات الطيران المدنى، ولفيف من ممثلى المنظمات الدولية والقطاعين الحكومى والخاص من مختلف دول العالم.

هذا وقد ناقشت الجلسة أفضل الممارسات العالمية لتعزيز كفاءة قطاع الطيران المدنى وبما يساهم فى تحقيق استدامته، مع التركيز على التحديات الراهنة والفرص المستقبلية التى تواجه القطاع، خاصة فى ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التى يشهدها العالم.

وفى ذات الإطار، أكد الدكتور سامح الحفنى على أن مشاركة وزارة الطيران المدنى تعكس اهتماماتها نحو تعزيز آفاق التعاون الدولى وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن قطاع الطيران المدنى يعد ركيزة أساسية ومحورية للتنمية الاقتصادية تدعم التواصل العالمى مما يتطلب العمل دائمًا نحو تطوير السياسات والتشريعات لجعلها أكثر مرونة بما يتواكب مع التطورات الحديثة العالمية فى هذا المجال.

كما أضاف وزير الطيران المدنى بأن صناعة الطيران المدنى تواجه تحديات كبيرة، يأتى من ضمنها تأثيرات التغيرات المناخية والتى تتطلب ضرورة تقليل الانبعاثات الكربونية، وكذلك تعزيز البنية التحتية ورفع مهارات الكوادر البشرية العاملة فى هذا المرفق الحيوى لمواكبة النمو المتسارع فى حركة الطيران العالمية، مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى قطاع الطيران، موضحًا أن وزارة الطيران المدنى تعمل على تطوير استراتيجيات شاملة لضمان استمرارية النمو والاستدامة فى هذا المجال الهام.

من الجدير بالذكر أن القمة العالمية للحكومات 2025 تعد واحدة من أهم الفعاليات الدولية التى تجمع بين قادة الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء من مختلف أنحاء العالم لتبادل الرؤى والخبرات حول أفضل الممارسات فى تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية.