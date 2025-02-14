البرازيل تتعهد بالرد على الرسوم الجمركية الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - تعهد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، "بالمعاملة بالمثل" ردا على الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة على واردات الصلب التي وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذا بفرضها.

وقال لولا لإذاعة "كلوب دو بارا" البرازيلية "لا شكّ أنه ستكون هناك معاملة بالمثل" من جانب البرازيل، ثاني أكبر مصدر للصلب إلى الولايات المتحدة بعد كندا.

صدّرت البرازيل 4,08 مليون طن من المعدن إلى الولايات المتحدة في عام 2024.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ألكسندر باديلا وزير العلاقات المؤسسية البرازيلي إن بلاده لا تنوي الدخول في "حرب تجارية" مع الولايات المتحدة، رغم أن لولا تعهد في وقت سابق بأن أي رسوم جمركية أميركية على بلاده سيتم الرد عليها بالمثل.

وقال الرئيس اليساري إنه يفضل "تحسين علاقاتنا مع الولايات المتحدة" وتعزيز العلاقات التجارية مع ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل بعد الصين.

وفرض ترامب رسوما جمركية مماثلة على الصلب خلال فترة ولايته الأولى لحماية المنتجين الأميركيين في مواجهة ما وصفه بالمنافسة غير العادلة.

وأعفيت البرازيل من تلك الرسوم بعد موافقتها على حصص استيراد.