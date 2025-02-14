شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يكشف عن موقفه من إجراء محادثات سلام مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

حرب روسيا وأوكرانيا

تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه مستعد للانخراط في مبادرة سلام أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأشار إلى استعداده لإجراء محادثات سلام مع روسيا.جاءت تصريحات زيلينسكي، قبل اجتماعه في مؤتمر ميونخ للأمن مع نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس.فيما استعد مفاوضون أمريكيون وأوروبيون وأوكرانيون لإجراء محادثات بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.وقال زيلينسكي للصحفيين اليوم الجمعة في العاصمة البافارية "إننا مستعدون لمحادثات مع أمريكا والحلفاء وبعد أن نتفق على موقف، سنتحدث مع الروس".ويبحث الزعماء المجتمعون في ميونخ تفاصيل حول الطريقة التي ستدير بها إدارة ترامب المفاضات مع بوتين.وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد محادثات هاتفية منفصلة أجراها ترامب والرئيس بوتين، حول سبل إنهاء الحرب بين موسكو وكييف.

وكانت أشادت المملكة العربية السعودية بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين فخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بتاريخ 12 فبراير 2025، وما أعلن عنه من إمكانية عقد قمة تجمع فخامتيهما في المملكة العربية السعودية.

وتعرب المملكة عن ترحيبها بعقد القمة في المملكة، وتؤكد استمرارها في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا والتي بدأت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.