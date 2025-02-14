شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الريادة: شائعات وأكاذيب الإخوان لن تنال من استقرار مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن جماعة الإخوان الإرهابية تواصل نشر الشائعات والأكاذيب بهدف زعزعة استقرار الدولة المصرية ومؤسساتها، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات لن تؤثر على عزيمة الشعب المصرى أو قدرته على مواجهة التحديات.

وأوضح "حسنين"، أن الإخوان يعتمدون على نشر الأخبار المغلوطة والمضللة عبر منصات التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام المعادية، بهدف زعزعة الثقة بين الشعب المصرى وقيادته السياسية، مشيرا إلى أن هذه المحاولات تهدف إلى إضعاف الجبهة الداخلية وخلق حالة من الفوضى فى البلاد.

وأكد رئيس حزب الريادة أن الشعب المصرى أصبح أكثر وعيًا بهذه الشائعات، وأنه قادر على التمييز بين الحقائق والأكاذيب التى يروج لها خصوم الوطن.

ودعا حسنين جميع المواطنين إلى التكاتف وراء القيادة السياسية فى مواجهة هذه المحاولات التخريبية، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية هى السلاح الأقوى لمواجهة أى تحديات تهدد أمن واستقرار البلاد.