شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: مصر تحرص على بدء عملية إعادة الإعمار بغزة وفقا لخطتها والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن حرص مصر على استمرار تنفيذ بنود اتفاق غزة يمثل تطبيقًا عمليًا لما تسعى إليه مصر من توطين الفلسطينيين على أرضهم، ويمهد لبدء عملية إعادة الإعمار وفقًا للخطة المصرية الشاملة، معتبرا استمرار الهدنة وتنفيذ وقف إطلاق النار فى غزة يعد نجاحًا للدبلوماسية المصرية، خاصة فى ظل التوتر الإقليمى الذى أحدثته تصريحات الرئيس ترامب.

وأوضح الدكتور هشام عنانى أن تمديد الاتفاق، مع التأكيد على تنفيذ الشق الإنسانى منه، لا سيما إدخال الوقود والمعدات الثقيلة والكرافانات والمنازل الجاهزة، يُعد خطوة مهمة فى مواجهة محاولات التهجير.

من جانبه، أشار الدكتور حمدى بلاط إلى أن الدبلوماسية المصرية تواصل تنفيذ رؤيتها، وحرصها على عدم انهيار الاتفاق، والعمل على تطبيق بنوده بمراحله الثلاث، حتى يتم التوصل إلى حل دائم يقوم على إقامة الدولة الفلسطينية وفقًا للشرعية الدولية.

وشدد الحزب على تقديره للجهود المصرية التى تُبذل على جميع المستويات، سواء دبلوماسيًا أو إنسانيًا، من خلال إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات التى يحتاجها القطاع، فضلًا عن استقبال وعلاج المصابين والمرضى الفلسطينيين عبر معبر رفح.