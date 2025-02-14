شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطني يوصي بضرورة تسهيل إجراءات التصوير السينمائي بالمواقع المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة الحوار الوطني عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا، أعلنت خلاله عن التوصيات التي انتهت إليها جلسة "الهوية الوطنية" التي شارك فيها عدد من الفنانين والمثقفين المصريين.



وانتهت التوصيات وفق ما جاء في المنشور إلى: "ضرورة تيسير إجراءات التصوير السينمائي العالمي بالمواقع المصرية وكذلك تخفيض نفقاته"، لما في ذلك من دور في نشر التراث المصري وثقافتنا المصرية على نطاق عالمي أوسع، ينتج عنه ترويج للسياحة وزيادة للدخل القومي، وكذلك توثيق وحفاظ على هويتنا ومكوناتها.



وتابع المنشور: "وهي توصية جديدة للحوار الوطني اتخذت فيها الحكومة المصرية خطوات تجعلها قيد التنفيذ الآن، إذ أصدرت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في بيان لها تؤكد على عمل الوزارة على إصدار مقترح التشريعات اللازمة لتنظيم هذا الشأن.



وأضاف: "واستكمالاً للنقاشات الثرية من جميع العقول المصرية التي تقدم دائمًا توصيف المشكلة ومقترحات حلولها وآليات تنفيذ تلك الحلول ، يسعدنا دومًا استقبال مقترحاتكم فيما يخص هذه التوصية وغيرها من توصيات الحوار الوطني".