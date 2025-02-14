شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سياسى: أكاذيب وشائعات الإخوان تستهدف تضليل الرأى العام والان مع تفاصيل الخبر

أكد إبراهيم ربيع، الباحث فى شؤون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان تواصل نشر الأكاذيب والشائعات بهدف تضليل الشعوب وزعزعة استقرار الدول. موضحًا أن الجماعة تستخدم أدواتها الإعلامية وحساباتها الإلكترونية المدفوعة لنشر معلومات مضللة، فى محاولة يائسة لتشويه الحقائق والتأثير على الرأى العام.

وأشار "ربيع"، إلى أن تاريخ الإخوان مليء بمحاولات قلب الحقائق واختلاق الأكاذيب، حيث تستغل الأزمات والملفات الحساسة لإثارة الفتن وزرع الشكوك بين المواطنين. وأضاف أن الجماعة تستهدف باستمرار المؤسسات الوطنية والشخصيات العامة عبر حملات دعائية تعتمد على الفبركة والتضليل، مؤكدًا أن وعى الشعوب بات أكبر من أن يقع فى فخ هذه الأكاذيب.

وشدد على أهمية التصدى لهذا المخطط الإخوانى من خلال تعزيز الوعى المجتمعى، ودعم الإعلام الوطنى القائم على المصداقية، مشيرًا إلى أن تكرار هذه المحاولات الفاشلة يعكس إفلاس الجماعة وعجزها عن تحقيق أى اختراق حقيقى فى المجتمعات التى لفظتها.