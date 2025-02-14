شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو توضح آخر التطورات مع سوريا بخصوص وجودها العسكري والان نبدء بالتفاصيل

القواعد الروسية في سوريا

الوجود العسكري الروسي في سوريا

الدمام - شريف احمد - تواصل روسيا مناقشة مسألة وجودها العسكري في سوريا، بحسب المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.وذكرت خلال مؤتمر صحفي، أن الجانب الروسي ملتزم بتطوير العلاقات مع سوريا.وفيما يتعلق بالمفاوضات بشأن وضع القواعد الروسية في سوريا، قالت: "لقد أكدنا مرارا وتكرارًا أننا ملتزمون بالتطوير المستمر والنشط للعلاقات الثنائية الروسية السورية، والعلاقات في مختلف المجالات".وتابعت "زاخاروفا" أن "اتصالاتنا مع الجانب السوري تهدف إلى تحديد الفرص المتاحة في مجال التعاون الثنائي في المرحلة الحالية.وذكرت: كما نناقش أيضا القضية المتعلقة بالوجود العسكري الروسي في سوريا".وأوضحت أنه من الضروري في الوقت الحالي الامتناع عن الإدلاء بتعليقات تفصيلية علنية، لأن هذا العمل جاري حاليًا.وكان أكد وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، مرهف أبو قصرة، أن روسيا ستبقى في قاعدتيها في سوريا.طالما تتماشى مصالح الكرملين مع المصالح السورية، مشيرًا إلى أن سوريا منفتحة على التفاهم مع روسيا حول ذلك.