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كاليفورنيا الجنوبية تواجه خطر تدفق الصخور والانهيارات الطينية

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أ ب - لوس أنجليس 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تواجه منطقة كاليفورنيا الجنوبية خطر تدفق الصخور والانهيارات الطينية، من على جوانب التلال التي ضربتها حرائق غابات.
يأتي هذا بعد يوم من الأمطار الغزيرة التي تسبت في تحرك الحطام عبر العديد من الطرق، بما في ذلك الطريق السريع باسيفيك كوست.

انهيارات خطيرة

وبدأت العاصفة التي ضربت المنطقة تهدأ مساء الخميس، ولكن يمكن للانهيارات الخطيرة، أن تحدث حتى بعد توقف الأمطار.
كاليفورنيا - AP

يأتي هذ لاسيما في المناطق المحترقة التي أتت النيران فيها على الغطاء النباتي الذي يساعد في ترسيخ التربة.
وفي حي باسيفيك باليسيدز، تراكم ما يصل إلى 9ر0 متر من الطين عند أحد تقاطعات الطريق السريع.
فيما حاول بعض السائقين شق طريقهم، وتقوم الجرافات بإزالة الوحل.
منطقة كاليفورنيا الجنوبية - AP

تراكمات واسعة على الطرق

وإلى الشمال، أسهم الجليد والثلوج في تراكمات واسعة على الطرق السريعة في أوريجون وواشنطن.
مما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص، فيما هبت عاصفة شتوية على شمال غرب المحيط الهادئ.
وتعد عواصف الساحل الغربي هي الأحدث في أسبوع من الأحوال الجوية السيئة بأنحاء الولايات المتحدة، والتي تسببت في انقطاع التيار الكهربي عن عشرات الآلاف.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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