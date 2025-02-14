شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصحفيين الأفريقيين يدين مخططات التهجير القسرى للأشقاء الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

أعرب اتحاد الصحفيين الأفريقيين عن تقديره للجهود الدبلوماسية التى تقوم بها جمهورية مصر العربية فى هذه الآونة لاحتواء أى مؤثرات سلبية لوقف تطبيق اتفاقية الهدنة بوصفها مسارا ارتضته الأطراف للتوجه نحو تسوية الأوضاع وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار والتوجه نحو مسار للحل السياسي.

وأكد الاتحاد فى بيان له على أهمية التمسك بتطبيق اتفاقية الهدنة تمهيدا لإطلاق منظومة إعادة الإعمار التى تعمل على تثبيت الفلسطينيين على أرضهم وتفشل خطط التهجير القسرى المستهجنه والمرفوضة دوليا بوصفها خرقا صريح للقانون الدولي.



وأشار البيان، إلى أن التصريحات الإسرائيلية قد تؤدى لمزيد من تعقيد الموقف ولا تمثل حلا عمليا للنزاع وإقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب وفقا لقرارات الأمم المتحدة.