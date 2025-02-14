شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط رئيس الوزراء فى أسبوع.. لقاءات ومتابعات للمشروعات القومية (انفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجارى من 8 إلى 14 فبراير، بعدد من الأنشطة التى شملت لقاءات ومتابعات لقطاعات حيوية عدة، مثل قطاع الطاقة الذى يعد من أهم الركائز لضمان تلبية احتياجات البلاد فى مختلف أوجه النشاط الاقتصادى، فضلًا عن تعزيز قدرة البلاد التصديرية، كما تابع آخر المستجدات فى القطاع الصحى التزامًا من الحكومة بتوفير رعاية صحية عادلة وشاملة لجميع المواطنين، علاوة على الوقوف على آخر المستجدات فيما يخص ملفات التنمية الاجتماعية والمبادرات، لدفع العمل فى تلك الملفات الحيوية وهو ما يسهم فى رفع مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية، هذا وشمل نشاط الدكتور مصطفى مدبولى خلال الأسبوع الجارى، متابعة التطورات فى مشروعات الإسكان والتطوير العمرانى ومعدلات تنفيذ العمل فى المشروعات الاستثمارية الهامة بهذا القطاع، بجانب متابعة سير العمل التشاركى بين مختلف الجهات والقطاعات الاستراتيجية بما يسهم فى تعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.

وجاء فى التقرير الأسبوعى الصادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولى شمل زيارة موقع حقل ظهر للغاز الطبيعى شمال بورسعيد لتفقد حفار ظهر "سايبم 10000"، وقد أوضح أن الزيارة تأتى بعد عودة الحفار للموقع بنهاية شهر يناير الماضى، وإيذانًا باستئناف أعمال الحفر والاستكشاف بالحقل.

هذا ويضم الحفار مساحات كبيرة تمكن استيعاب المعدات والمهام المطلوبة لاستكمال عملية الحفر بما يوفر الجهد والوقت، كما تمكن المنظومة الكهربائية الحفار من العمل فى الظروف المناخية المختلفة.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولى فى فعاليات المنتدى السنوى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد أكد أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل يعد تحول جوهرى فى مفهوم الرعاية الصحية، وتطبيقًا للآليات التعاهدية لميثاق حقوق الإنسان، علمًا بأن تكلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية خلال المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة أكثر من 51 مليار جنيه فى 6 محافظات لتغطية 6 ملايين مواطن، ومتوقع إنفاق نحو 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية.

ويشمل نشاط رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجارى أيضًا، عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والاستعدادات الجارية لبدء المرحلة الثانية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بـ 253 قرية فى إطار المرحلة الأولى، وهناك 1057 قرية وصلت نسب ومعدلات الإنجاز بها إلى نحو 95%، وجار الانتهاء من 120 قرية خلال شهر فبراير الجاري.

وإلى جانب ما سبق أشار التقرير إلى متابعة الدكتور مصطفى مدبولى مستجدات المخطط الرئيسى لمدينة "رأس الحكمة" خلال لقاء مع رئيس مجلس إدارة مجموعة "مدن القابضة" الإماراتية، مؤكدًا أن مخطط مدينة "رأس الحكمة" سيُمثل طفرة عمرانية هائلة فى منطقة الساحل الشمالى الغربى، وسيكون فرصة جيدة للغاية أمام الشركات المصرية فى المجالات المختلفة.

هذا وقد عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع وزيرى الكهرباء والبترول لمتابعة جهود توفير احتياجات الطاقة خلال الصيف المقبل وتحسين كفاءتها، وقد أكد خلال الاجتماع اهتمام الحكومة بمتابعة مشروعات وزارة الكهرباء لإدخال المزيد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية، بما يلبى احتياجات الدولة المصرية من الطاقة.

وتضمن نشاط رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، ترأس اجتماع اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، وقد أكد اهتمام الدولة بمتابعة موقف تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الشركاء الدوليين نظرًا لدوره الفاعل فى تعزيز أهداف التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد، علمًا بأن نحو 8.2 مليون مواطن استفاد من البرنامج فى محافظتى سوهاج وقنا اللتين شهدتا تنفيذ 5130 مشروعًا ساهمت فى توفير نحو 369 ألف فرصة عمل.

وخلال الأسبوع الجارى، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال تطوير التجمع العمرانى الجديد بجزيرة الوراق، وقد وجه بالإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع التطوير من أجل الارتقاء بالمستوى العمرانى للجزيرة، وكذلك تسريع وتيرة تعويض المستحقين مع الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضى بمخطط التطوير.

وذكر التقرير أنه تم الحصول على نحو 1024 فدانًا من أصل حوالى 1295 فدانًا، بما تخطى 79% من إجمالى مساحة المنطقة محل التطوير، وتشمل المرحلة العاجلة للتطوير إقامة 94 برجًا سكنيًا وتجاريًا بواقع 4092 وحدة سكنية، ويبلغ عدد الأبراج الجارى تنفيذها حاليًا 50 برجًا بإجمالى وحدات 2184 وحدة سكنية.

وأخيرًا، عقد الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى للمراحل المتبقية لمشروع القطار الكهربائى الخفيف بشرق القاهرة، وقد أشاد بتشغيل القطار الكهربائى الخفيف الذى أصبح ينقل عشرات الآلاف من الركاب إلى المدن الجديدة شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة من الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبين التقرير أن نسبة الإنجاز بلغت 100% فى المرحلتين الأولى والثانية، مقابل 62% للمرحلة الثالثة، كما تم الانتهاء من التخطيط للمرحلة الرابعة وجارِ البدء فى التنفيذ.