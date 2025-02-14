شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية بموقفها الثابت ضد مخطط التهجير والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية برهنت للجميع على التزام مصر المستمر من أجل دعم القضية الفلسطينية، وحرصها على تحقيق سلام عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى، ويعزز الاستقرار فى المنطقة، مشيدًا بالرؤية المصرية بشأن إعادة إعمار غزة، لإنهاء مخططات ترامب المثيرة للجدل التى تهدف إلى نزع السلام من المنطقة واشتعال الأزمات بعدما تم التوصل إلى اتفاقية إطلاق النار.

وأضاف "أبو الفتوح"، أن المبادرة المصرية تهدف إلى إبقاء الفلسطينيين فى غزة، وتأسيس إدارة محلية، وتنفيذ خطة إعادة إعمار تدريجية على مدى سنوات، وإرساء مباديء لإنهاء الصراع بين الاحتلال وحركات المقاومة الفلسطينية من أجل إحلال الاستقرار داخل القطاع، الذى تحول إلى بقعة من الدمار نتيجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلى التى نجحت فى تدمير البنية التحتية وكافة مظاهر الحياة من أجل تحقيق مطامعه الاستيطانية والاستحواذ على القطاع وطرد المدنيين من أراضيهم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وزارة الخارجية المصرية أكدت على أهمية التعاون مع الإدارة الأمريكية، بهدف التوصل إلى سلام شامل وعادل فى المنطقة، من خلال تسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعى حقوق شعوب المنطقة، كما شددت على أن أى رؤية لحل القضية الفلسطينية يجب أن تتجنب تعريض مكتسبات السلام فى المنطقة للخطر، وتسعى لمعالجة جذور الصراع عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن مصر ستظل هى الداعم الأول للقضية الفلسطينية فى المنطقة، مشددًا على أهمية التأكيد على الموقف العربى الموحد إزاء مخطط التهجير، ومواجهة ايه مخططات تهدف للنيل من استقرار الأمن القومى المصرى وتحويل سيناء إلى بقعة من الصراع، مشددًا على أن القمة العربية الطارئة المقرر عقدها الشهر الجارى فى مصر، تعتبر أهم قمة عربية تتناول القضية الفلسطينية حيث ستحمل على عاتقها إعادة إعمار قطاع غزة، كونه جزءًا أساسيا من حل القضية الفلسطينية، والقضاء على مخططات التهجير.