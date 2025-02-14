شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: اجتزاء تصريحات الملك الأردن هدفها زعزعة الموقف العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين القاهرة، عمق ومتانة العلاقات التاريخية المصرية الأردنية، التى تتمتع بخصوصية كبيرة على مستوى كافة الأصعدة.

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأردن، تعد نموذجًا مميزًا للعلاقات العربية القوية القائمة على تحقيق المصالح المشتركة، وأيضا الهادفة للتنسيق والتشاور المستمر لدعم العلاقات الثنائية والدفاع عن القضايا العربية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، باعتبارها تمس الأمن القومى العربي.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، فى تصريحات له اليوم، أن هذه العلاقات القوية لن تتأثر بأى "فبركة" أو تصريحات مغلوطة، منتقدًا انتشار التصريحات المجتزأة للعأهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، والتى تستهدف زعزعة متانة وقوة العلاقات بين مصر والأردن، وتفتيت الموقف العربى الموحد، مشيدا بالموقف الداعم للملك عبد الله الثانى، تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى، مستعرضا التوافق المصرى الأردنى وتطابق الرؤى بين البلدين فى رفض مخططات التهجير القسرى للأشقاء الفلسطينيين خارج أراضيهم، ودعم حقوقهم.



وأشار إلى أن استضافة القاهرة للقمة العربية الطارئة فى الـ27 من فبراير الجارى لبحث تطورات القضية الفلسطينية، يؤكد ريادة الدولة المصرية، وأن العرب يتحدون خلف رايتها من أجل دعم القضية الفلسطينية، ورفض كافة المخططات التى من شأنها تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.