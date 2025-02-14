بدء أعمال القمة الـ 34 لرؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - African Heads of State pose for a group photograph before the opening ceremony of the 37th Ordinary Session of the Assembly of the African Union (AU) at the AU headquarters in Addis Ababa on February 17, 2024. (Photo by Amanuel Sileshi / AFP)

الخليج 365_واس

بدأت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، أعمال القمة الـ34 لرؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء برئاسة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بصفته رئيسًا لهذه الآلية، وبمشاركة عدة رؤساء دول وحكومات هذه الآلية الإفريقية، إلى جانب مسؤولي مختلف هياكل ومؤسسات الاتحاد الأفريقي.

وتبحث القمة سبل ترقية الحوكمة ومواصلة العمل لإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها دول القارة الأفريقية، بالإضافة إلى أهمية العمل على ترسيخ سيادة القانون ومكافحة الفساد وتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

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