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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بدء أعمال القمة الـ 34 لرؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء والان مع التفاصيل
الخليج 365_واس
بدأت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، أعمال القمة الـ34 لرؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء برئاسة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بصفته رئيسًا لهذه الآلية، وبمشاركة عدة رؤساء دول وحكومات هذه الآلية الإفريقية، إلى جانب مسؤولي مختلف هياكل ومؤسسات الاتحاد الأفريقي.
وتبحث القمة سبل ترقية الحوكمة ومواصلة العمل لإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها دول القارة الأفريقية، بالإضافة إلى أهمية العمل على ترسيخ سيادة القانون ومكافحة الفساد وتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
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